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Андрей Кириленко рассказал, в чём уникальность Леброна Джеймса

Андрей Кириленко рассказал, в чём уникальность Леброна Джеймса
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, поигравший за три клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), рассказал, в чём уникальность Леброна Джеймса.

«С Леброном было тяжело играть. Он был не самый сложный из соперников, как по мне, но тем не менее он суперуникальный игрок. Я не знаю ни одного, кто мог бы сравниться с ним по продолжительности карьеры на таком высоком уровне, в таких кондициях. Как Криштиану Роналду в футболе, так Леброн Джеймс в баскетболе. У него уникальное видение площадки.

Многие сравнивают его с Джорданом, но это два абсолютно разных игрока. Я бы больше сравнивал его с Мэджиком Джонсоном, потому что это высокий парень, который может отдавать передачи. Леброн Джеймс делает всё, что можно делать в баскетболе на высоком уровне, на протяжении 20 лет», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.

Полное интервью можно посмотреть на канале «Okko Спорт | Футбол, фигурное катание, баскетбол» в YouTube.

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