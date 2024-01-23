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Баскетболист «Локомотива» Акун-Пёрселл отреагировал на своё попадание на МВЗ Лиги ВТБ

Баскетболист «Локомотива» Акун-Пёрселл отреагировал на своё попадание на МВЗ Лиги ВТБ
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Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл прокомментировал своё попадание на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Его выбрали представители СМИ.

«Это классная новость! Но не скажу, что неожиданная. Я действительно набрал ход, хорошо чувствую игру после возвращения в строй, мне доверяют партнёры и тренеры, что помогает показывать достаточно хороший баскетбол.

У меня были планы вернуться домой и провести время с семьёй, но были ожидания, что может прийти приглашение на звёздный уикенд. И я отъезд перенёс, чтобы была возможность принять в нём участие. Для меня это будет первый Матч звёзд, в котором я сыграю.

Кто ещё из игроков «Локо» мог бы принять участие в этом матче? Ну Андрей Мартюк уже там, что, конечно, абсолютно закономерно. А ещё, вне всяких сомнений, право участвовать заслужили и Окаро Уайт, и Владислав Емченко, и Джейлен Бэрфорд.

Как сам готов украсить МВЗ? Там точно будет интересно, ведь вместе соберутся лучшие игроки лиги. А что касается меня и моего выступления, давайте оставим это в секрете. Пару сюрпризов я точно приготовлю», — сказал Акун-Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч звёзд пройдёт 18 февраля в Москве.

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