Эмбиид установил рекорд НБА по быстроте набора 70 очков в матче

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид сыграл наименьшее количество времени среди игроков, заработавших 70+ очков в одном матче.

Напомним, сегодня, 23 января, Эмбиид набрал 70 очков в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» (133:123). Ранее такое достижение покорялось только двум центровым: Уилту Чемберлену и Дэвиду Робинсону.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 70 очков (24 из 41 с игры, 21 из 23 штрафные), 18 подборов, пять результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+11».

Таким образом, баскетболист обновил личный (и клубный Уилта Чемберлена — 68) рекорд результативности в матчах НБА.