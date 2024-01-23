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Игрок «Локомотива-Кубань» признан лучшим спортсменом Краснодарского края

Игрок «Локомотива-Кубань» признан лучшим спортсменом Краснодарского края
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв стал лауреатом премии «Лучший спортсмен Кубани 2023».

«Сегодня на специальной пресс-конференции были объявлены долгожданные итоги премии «Лучший спортсмен Кубани 2023».

За годы упорного труда Саша стал лицом «Локо» и настоящим примером, который вдохновляет тысячи парней и девчонок со всего края никогда не сдаваться и верить в мечту.

Пусть эта награда станет красивым началом истории побед в этом сезоне. Поздравляем!» — говорится в сообщении пресс-службы краснодарского клуба.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 23-летний Щербенёв принял участие в 22 матчах, в трёх их них выйдя на площадку в стартовом составе. Он набирает 6,3 очка, 1,3 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.

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