Игрок «Кливленда» дисквалифицирован на 25 матчей НБА за запрещённые вещества

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 матчей Национальной баскетбольной ассоциации за нарушение антинаркотической программы, сообщает пресс-служба турнира.

Как сообщается, в крови Томпсона были обнаружены следы запрещённых веществ — ибутаморена и анаболический агент лигандрол (LGD-4033). Оба вещества используются для роста мышечной массы. Они не относятся к разряду стероидов, но всё равно находятся в списке запрещённых.

Также подчёркивается, что игрок дисквалифицирован без сохранения заработной платы.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 32-летний Томпсон принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата, набирая 3,8 очка, совершая 3,9 подбора и отдавая 1,1 передачи в среднем за игру.