Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Кливленда» дисквалифицирован на 25 матчей НБА за запрещённые вещества

Игрок «Кливленда» дисквалифицирован на 25 матчей НБА за запрещённые вещества
Комментарии

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 матчей Национальной баскетбольной ассоциации за нарушение антинаркотической программы, сообщает пресс-служба турнира.

Как сообщается, в крови Томпсона были обнаружены следы запрещённых веществ — ибутаморена и анаболический агент лигандрол (LGD-4033). Оба вещества используются для роста мышечной массы. Они не относятся к разряду стероидов, но всё равно находятся в списке запрещённых.

Также подчёркивается, что игрок дисквалифицирован без сохранения заработной платы.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 32-летний Томпсон принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата, набирая 3,8 очка, совершая 3,9 подбора и отдавая 1,1 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме
Источник: Донован Митчелл и Трей Янг стали трансферными целями «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android