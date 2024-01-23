В Красноярске завершился Матч звёзд АСБ-2024

Сегодня, 23 января, в Красноярске на «Арене.Север» состоялся Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола.

В рамках вечера состоялись матчи юношей и девушек. Обе встречи прошли в формате «Восток» против «Запада».

В противостоянии юношей победу отпраздновала сборная «Востока». Игра порадовала болельщиков своей результативностью и завершилась со счётом 123:119.

В матче девушек победа досталась команде «Запада» (99:78).

Хедлайнером Матча звёзд выступил российский исполнитеь Леван Горозия, известный под псевдонимом L'ONE. Отметим, рэпер является уроженцем Красноярска и экс-капитаном юношеской сборной Якутии по баскетболу.

Напомним, на Матче звёзд — 2023 победу в женской игре одержали представительницы Востока, а в мужском противостоянии сильнее оказался Запад.