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УНИКС без проблем обыграл МБА в выездном матче Единой лиги

УНИКС без проблем обыграл МБА в выездном матче Единой лиги
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Сегодня, 23 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались МБА и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе « Баскет Холл Москва» в Москве и завершилась победой УНИКСа со счётом 85:62.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Игроки казанского клуба действовали удачнее в каждой из четвертей матча и довели встречу до закономерной победы.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс, который принёс в копилку своей команды 19 очков и два подбора.

Эта победа стала 18 для казанского клуба в 24 матчах регулярного чемпионата текущего сезона Единой лиги. Действующий чемпион располагается на второй строчке в таблице, уступая лишь лидеру — ЦСКА. МБА одержал восемь побед в 24 матчах и занимает 12-е место.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 января 2024, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
62 : 85
УНИКС
Казань
МБА: Минченко - 13, Лопатин - 13, Трушкин - 10, Касаткин - 9, Хоменко - 8, Воронов - 4, Якушин - 2, Коновалов - 2, Голдырев - 1, Исмаилов, Барашков, Личутин
УНИКС: Рейнольдс - 19, Найт - 13, Бако - 12, Грин - 11, Д. Кулагин - 8, Лабери - 8, Димитриевич - 7, Одиноков - 3, Зайцев - 2, Стуленков - 2, Тихоненко, Колесников
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