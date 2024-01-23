УНИКС без проблем обыграл МБА в выездном матче Единой лиги

Сегодня, 23 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались МБА и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе « Баскет Холл Москва» в Москве и завершилась победой УНИКСа со счётом 85:62.

Игроки казанского клуба действовали удачнее в каждой из четвертей матча и довели встречу до закономерной победы.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс, который принёс в копилку своей команды 19 очков и два подбора.

Эта победа стала 18 для казанского клуба в 24 матчах регулярного чемпионата текущего сезона Единой лиги. Действующий чемпион располагается на второй строчке в таблице, уступая лишь лидеру — ЦСКА. МБА одержал восемь побед в 24 матчах и занимает 12-е место.