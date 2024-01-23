Комик Щетков: нужно стремиться сделать в АСБ ивент, похожий на «Мартовское безумие» в NCAA

Комик Виктор Щетков посетил Матч Звёзд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) и ответил на вопрос, сможет ли студенческий баскетбол в России приблизиться к уровню NCAA.

«Недавно мы провели медийный баскетбольный турнир, на «Финал четырех» пришло 2000 человек, которые купили билеты на баскетбол, но толком не знали игроков, которые примут участие в матчах. И я подумал, что было бы классно затянуть в такую атмосферу и студентов, чтобы у них появился ивент, похожий на «Мартовское безумие» в NCAA. Если мы начинаем об этом думать, то это обязательно будет», — сказал Щетков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

23 января в Красноярске прошёл Матч Звёзд АСБ. У женщин выиграла команда Запада, у мужчин — Востока.