Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Комик Щетков: нужно стремиться сделать в АСБ ивент, похожий на «Мартовское безумие» в NCAA

Комик Щетков: нужно стремиться сделать в АСБ ивент, похожий на «Мартовское безумие» в NCAA
Аудио-версия:
Комментарии

Комик Виктор Щетков посетил Матч Звёзд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) и ответил на вопрос, сможет ли студенческий баскетбол в России приблизиться к уровню NCAA.

«Недавно мы провели медийный баскетбольный турнир, на «Финал четырех» пришло 2000 человек, которые купили билеты на баскетбол, но толком не знали игроков, которые примут участие в матчах. И я подумал, что было бы классно затянуть в такую атмосферу и студентов, чтобы у них появился ивент, похожий на «Мартовское безумие» в NCAA. Если мы начинаем об этом думать, то это обязательно будет», — сказал Щетков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

23 января в Красноярске прошёл Матч Звёзд АСБ. У женщин выиграла команда Запада, у мужчин — Востока.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android