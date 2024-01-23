Комик Щетков рассказал, какая команда НБА удивила его в этом сезоне

Комик Виктор Щетков посетил Матч Звёзд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) и ответил на вопрос, какая команда НБА удивила его в этом сезоне.

«Меня удивила «Миннесота» с Энтони Эдвардсом, которого даже сравнивают с Майклом Джорданом. Хочу, чтобы они попробовали себя в плей-офф. Понятно, что есть Йокич, Дончич, но про них банально говорить. Они машины. Но я буду следить за «Миннесотой», — сказал Щетков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

23 января в Красноярске прошёл Матч Звёзд АСБ. У женщин выиграла команда Запада, у мужчин — Востока.

На данный момент «Миннесота Тимбервулвз» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Тимбервулвз» одержали 30 побед в 43 встречах. Прошлой ночью центровой команды Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка в матче с «Шарлотт».