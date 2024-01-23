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Олимпийский чемпион Тараканов: АСБ нужно стремиться к уровню NCAA

Олимпийский чемпион Тараканов: АСБ нужно стремиться к уровню NCAA
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Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Сергей Тараканов посетил Матч Звёзд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) и ответил на вопрос, сможет ли студенческий баскетбол в России приблизиться к уровню NCAA.

«До Штатов, конечно, невероятно далеко. Это огромный и долгий путь, я не думаю, что это будет на моей жизни (смеётся). Я видел популярность студенческого баскетбола в Штатах, сыграл со сборной в Америке около 100 матчей против студентов. И даже сборная СССР боролась и не всегда выигрывала у них. Да, студенческий баскетбол там невероятно популярен и амбициозен. Нам к этому надо стремиться, ставить большие цели. АСБ делает хорошую работу и по мне, студенческий баскетбол в России лучший в мире, после NCAA», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

23 января в Красноярске прошёл Матч Звёзд АСБ. У женщин выиграла команда Запада, у мужчин — Востока.

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