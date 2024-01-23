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Перасович прокомментировал победу УНИКСА в матче Единой лиги с МБА

Перасович прокомментировал победу УНИКСА в матче Единой лиги с МБА
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА (85:62).

«Игра была важной для нас, мы очень хотели победить. В атаке выглядели здорово, но не могу сказать того же про наши действия в защите, особенно в первой четверти – пропустили очень много легких очков. В процессе игры смогли нащупать ритм, во второй половине выглядели гораздо солиднее, благодаря чему и смогли победить», — приводит слова Перасовича сайт Единой лиги.

Эта победа стала для казанского клуба 18-й в 24 матчах регулярного чемпионата текущего сезона Единой лиги. Действующий чемпион располагается на второй строчке в таблице, уступая лишь лидеру — ЦСКА. МБА одержал 8 побед в 24 матчах и занимает 12-е место.

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