Источник: «Милуоки» уволил главного тренера Эдриана Гриффина

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Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» уволил главного тренера Эдриана Гриффина.

«Срочно: «Милуоки Бакс» уволил тренера Эдриана Гриффина, сообщают источники ESPN», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции после 43 матчей регулярного чемпионата. Клуб под руководством Гриффина одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.

Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был первый опыт самостоятельной работы для него, ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.