Команда женской Суперлиги не смогла набрать ни одного очка за целую четверть

23 января состоялся матч женской Суперлиги, в котором встречались «Платов» из Новочеркасска и казанская «Казаночка». Встреча завершилась победой «Казаночки» с разгромным счётом 103:31.

Баскетболистки «Казаночки» выиграли все четыре четверти, при этом заключительном отрезке игры они не позволили соперницам набрать ни одного очка. Четвёртая четверть встречи завершилась со счётом 26:0 в пользу «Казаночки».

Это поражение стало уже 17-м подряд для клуба из Новочеркасска. «Платов» занимает последнее, 13-е, место в таблице женской Суперлиги текущего сезона.

«Казаночка» одержала семь побед и потерпела 11 поражений. Казанская команда располагается на десятой строчке в таблице женской Суперлиги после 18 туров.