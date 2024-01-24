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Покинувший «Пари НН» разыгрывающий Гленн Коузи определился с новым клубом

Покинувший «Пари НН» разыгрывающий Гленн Коузи определился с новым клубом
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Американский разыгрывающий Гленн Коузи, покинувший «Пари Нижний Новгород» на прошлой неделе, подписал контракт с греческим клубом «Марусси». Об этом сообщила пресс-служба афинского клуба.

Срок соглашения американского баскетболиста с новой командой не сообщается.

Коузи первым присоединился к «Пари НН» перед стартом сезона-2023/2024. Он принял участие в 16 матчах Единой лиги ВТБ и отметился статистикой в 10 очков, 1,8 подбора и 2,8 передачи.

За последнюю неделю нижегородский расстался с тремя легионерами. Ранее «Пари НН» также сообщил об уходе американского защитника Брайона Аллена и сербского центрового Драгана Апича.

В данный момент нижегородцы находятся на предпоследней, 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата, одержав шесть побед и потерпев 17 поражений после 23 проведённых матчей.

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