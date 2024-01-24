«Портленд» подаст протест на результат игры с «Оклахомой» из-за спорных судейских решений

«Портленд Трэйл Блэйзерс» подаст протест в НБА, чтобы оспорить результат встречи с «Оклахома-Сити Тандер» (109:111), сообщили источники ESPN.

«Блэйзерс» утверждают, что главный тренер команды Чонси Биллапс при счёте 109:108 взял тайм-аут перед тем, как судья засчитал двойное ведение у Малкольма Брогдона за 15,1 секунды до конца четвертой четверти.

В ответ Биллапс гневно отреагировал на то, что, по его мнению, его просьба о тайм-ауте не была выполнена. Он получил два технических фола — в том числе второй после того, как вышел на площадку для спора, — и был удалён с площадки на последних секундах игры.

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«У нас есть тайм-ауты. Судьи обычно готовы к такому, знаете, к такому случаю, к такой ситуации. Я нахожусь на хафкорте и пытаюсь взять тайм-аут. Это просто расстраивает. Мои ребята играли слишком сильно для этого. Это разочаровывающая игра», — сказал Биллапс после игры.