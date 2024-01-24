Леонард и Харден — первый дуэт в истории «Клипперс», набравший 20+ очков и 10+ передач
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Звёздные игроки «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Джеймс Харден стали первой парой партнёров в истории франшизы, которой удалось набрать по 20+ очков и 10+ передач за одну игру.
Напомним, в ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА между двумя местными клубами. Дерби «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» закончилось победой хозяев площадки со счётом 127:116.
На счету Леонарда 25 очков и 10 передач. Харден в свой актив записал 23 очка и 10 передач.
Эта победа стала для «Клипперс» третьей подряд в регулярном чемпионате и позволила прервать трёхматчевую серию поражений в личных встречах с «Лейкерс».
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харден - 23, Джордж - 17, Мэнн - 17, Пауэлл - 17, Уэстбрук - 16, Коффи - 9, Тайс - 3, Бостон, Хиланд, Такер, Браун, Пламли
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 27, Дэвис - 26, Вандербилт - 12, Ривз - 12, Принс - 11, Хатимура - 11, Реддиш - 9, Вуд - 6, Льюис - 2, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс
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