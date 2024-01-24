Леонард и Харден — первый дуэт в истории «Клипперс», набравший 20+ очков и 10+ передач

Звёздные игроки «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Джеймс Харден стали первой парой партнёров в истории франшизы, которой удалось набрать по 20+ очков и 10+ передач за одну игру.

Напомним, в ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА между двумя местными клубами. Дерби «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» закончилось победой хозяев площадки со счётом 127:116.

На счету Леонарда 25 очков и 10 передач. Харден в свой актив записал 23 очка и 10 передач.

Эта победа стала для «Клипперс» третьей подряд в регулярном чемпионате и позволила прервать трёхматчевую серию поражений в личных встречах с «Лейкерс».