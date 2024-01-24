«Парма» переиграла «Автодор» и поднялась на пятое место в таблице Единой лиги

Закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались пермская «Парма» и саратовский «Автодор». Игра проходила на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой «Пармы» со счётом 84:67.

Хозяева площадки заявили о своих претензиях на победу с самого стартового свистка и выиграли первую четверть со счётом 28:19, но к большому перерыву гости из Саратова смогли сократить отставание до пяти очков. В третьей четверти игрокам «Автодора» сначала удалось сравнять счёт, но затем последовал рывок 14:4 в исполнении баскетболистов пермского клуба, который и стал решающим в матче. В заключительном отрезке игры «Парма» только увеличила своё преимущество и добилась победы.

Самыми результативными в матче стали игроки «Пармы» Би Джей Джонсон и Ричард Соломон, набравшие по 22 очка. Оба баскетболиста были близки к дабл-даблу: на счету Джонсона семь подборов, Соломон собрал девять отскоков.

Эта победа стала для «Пармы» 14-й в 24 матчах текущего сезона и позволила подняться на промежуточное пятое место в таблице. «Автодор» одержал девять побед и потерпел 15 поражений в нынешнем сезоне Единой лиги.