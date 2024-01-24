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«Парма» переиграла «Автодор» и поднялась на пятое место в таблице Единой лиги

«Парма» переиграла «Автодор» и поднялась на пятое место в таблице Единой лиги
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Закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались пермская «Парма» и саратовский «Автодор». Игра проходила на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой «Пармы» со счётом 84:67.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева площадки заявили о своих претензиях на победу с самого стартового свистка и выиграли первую четверть со счётом 28:19, но к большому перерыву гости из Саратова смогли сократить отставание до пяти очков. В третьей четверти игрокам «Автодора» сначала удалось сравнять счёт, но затем последовал рывок 14:4 в исполнении баскетболистов пермского клуба, который и стал решающим в матче. В заключительном отрезке игры «Парма» только увеличила своё преимущество и добилась победы.

Самыми результативными в матче стали игроки «Пармы» Би Джей Джонсон и Ричард Соломон, набравшие по 22 очка. Оба баскетболиста были близки к дабл-даблу: на счету Джонсона семь подборов, Соломон собрал девять отскоков.

Эта победа стала для «Пармы» 14-й в 24 матчах текущего сезона и позволила подняться на промежуточное пятое место в таблице. «Автодор» одержал девять побед и потерпел 15 поражений в нынешнем сезоне Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 января 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
84 : 67
Автодор
Саратов
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин, Егоров
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Ньюмэн, Гаррет, Мавра, Фридзон
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