Баскетболист «Миннесоты»: Руди Гобер, вероятно, входит в топ-5 игроков НБА

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли высказался о своём партнёре по команде центровом Руди Гобере.

«Он, вероятно, входит в топ-5 игроков во всей лиге. Он, конечно, сильно меняет игру в обороне, но он также влияет и на наше нападение. Для этого не нужно набирать 30 очков. Его заслоны, открывания, подборы и броски — всё, что он делает, облегчает игру остальным. Немногие игроки могут создавать атакующую игру таким образом. Эта его способность сильно недооценивается», — приводит слова Конли Basket News.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 31-летний французский центровой принял участие в 42 матчах в составе «Миннесоты». Гобер набирал 13,2 очка, 12,5 подбора, 2,1 блокшота и 1,2 передачи в среднем за игру.