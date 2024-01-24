Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист «Миннесоты»: Руди Гобер, вероятно, входит в топ-5 игроков НБА

Баскетболист «Миннесоты»: Руди Гобер, вероятно, входит в топ-5 игроков НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли высказался о своём партнёре по команде центровом Руди Гобере.

«Он, вероятно, входит в топ-5 игроков во всей лиге. Он, конечно, сильно меняет игру в обороне, но он также влияет и на наше нападение. Для этого не нужно набирать 30 очков. Его заслоны, открывания, подборы и броски — всё, что он делает, облегчает игру остальным. Немногие игроки могут создавать атакующую игру таким образом. Эта его способность сильно недооценивается», — приводит слова Конли Basket News.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 31-летний французский центровой принял участие в 42 матчах в составе «Миннесоты». Гобер набирал 13,2 очка, 12,5 подбора, 2,1 блокшота и 1,2 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме
Видео
Запасные «Клипперс» высмеяли «сквозняк» Руди Гобера со штрафной линии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android