«Локомотив» нанёс «Минску» 24-е поражение подряд в текущем сезоне Единой лиги

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Закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев площадки со счётом 95:59.

Баскетболисты краснодарского клуба действовали удачнее в каждой из четвертей матча и смогли добиться уверенной победы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник железнодорожников Джейлен Бэрфорд, набравший 17 очков.

Для «Локомотива-Кубань» эта победа стала 17-й в 24 матчах регулярного чемпионата текущего сезона Единой лиги. Краснодарский клуб занимает третье место в турнирной таблице. «Минск» потерпел поражения во всех 24 матчах текущего сезона и располагается на последней, 14-й строчке.