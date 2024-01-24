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«Локомотив» нанёс «Минску» 24-е поражение подряд в текущем сезоне Единой лиги

«Локомотив» нанёс «Минску» 24-е поражение подряд в текущем сезоне Единой лиги
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Закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев площадки со счётом 95:59.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Баскетболисты краснодарского клуба действовали удачнее в каждой из четвертей матча и смогли добиться уверенной победы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник железнодорожников Джейлен Бэрфорд, набравший 17 очков.

Для «Локомотива-Кубань» эта победа стала 17-й в 24 матчах регулярного чемпионата текущего сезона Единой лиги. Краснодарский клуб занимает третье место в турнирной таблице. «Минск» потерпел поражения во всех 24 матчах текущего сезона и располагается на последней, 14-й строчке.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 января 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
95 : 59
Минск
Минск
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 17, Мартюк - 13, Акун-Пёрселл - 11, Елатонцев - 11, Уайт - 11, Темиров - 7, Ведищев - 6, Щербенев - 5, Узинский - 5, Сычков - 5, Близнюк - 3, Емченко - 1
Минск: Дуду - 14, Мотовилов - 13, Зечевич - 9, Коско - 5, Стубеда - 5, Микульский - 4, Аладко - 3, Борисевич - 2, Васковцов - 2, Чебашек - 2
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