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«Он показался мне Иисусом Христом». Леброн рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом

«Он показался мне Иисусом Христом». Леброн рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как прошла его первая встреча с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.

«Когда я впервые встретил Майкла Джордана, я буквально не мог поверить, что это он. Этот чувак показался мне настоящим Иисусом Христом… Да, для меня он и был Чёрным Иисусом Христом», — рассказал Джеймс в видео, опубликованном на YouTube-канале Uninterrupted.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации и шестикратным MVP финальной серии. Также Джордан пять раз признавался самым ценным игроком сезона.

В составе сборной США Майкл дважды выигрывал золотые медали на Олимпийских играх 1984 и 1992 годов.

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