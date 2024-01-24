«Он показался мне Иисусом Христом». Леброн рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как прошла его первая встреча с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.

«Когда я впервые встретил Майкла Джордана, я буквально не мог поверить, что это он. Этот чувак показался мне настоящим Иисусом Христом… Да, для меня он и был Чёрным Иисусом Христом», — рассказал Джеймс в видео, опубликованном на YouTube-канале Uninterrupted.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации и шестикратным MVP финальной серии. Также Джордан пять раз признавался самым ценным игроком сезона.

В составе сборной США Майкл дважды выигрывал золотые медали на Олимпийских играх 1984 и 1992 годов.