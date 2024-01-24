Зоран Лукич прокомментировал курьёзную концовку, стоившую «Пари НН» победы в игре с ЦСКА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (96:104, ОТ). Напомним, нижегородцы имели преимущество в три очка и владение за менее чем две секунды до конца основного времени, но допустили ошибку и позволили армейцам перевести игру в овертайм.

«В ЦСКА сейчас все, конечно, рады. Не ожидали от нас такого сопротивления. Слава Богу, сейчас наши парни возвращаются после травм, и мы будем чаще так хорошо играть. Сегодня получился качественный подарок для ЦСКА к Новому году, лучше не бывает. Нам не хватило коммуникации, запутали друг друга в концовке. Сейчас обсуждали с парнями: Бабурин должен был отдать стоявшему рядом Хвостову, но услышал от Ганькевича: «Буба! Буба!» – и среагировал. Но я не могу винить своего капитана», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги.