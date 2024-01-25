«Это Майкл Джордан нашего поколения». Шакил О'Нил выделил игрока НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил высоко оценил прогресс атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, сравнив его с легендарным Майклом Джорданом.

«Перед вами Майкл Джордан нашего поколения», — написал О'Нил на своей странице в социальной сети и прикрепил фотографию Энтони Эдвардса.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» занимает второе место в таблице Западной конференции, одержав 30 побед в 43 матчах и уступая «Оклахома-Сити Тандер» лишь по дополнительным показателям.

22-летний Эдвардс принял участие в 40 матчах, во всех выйдя на площадку в стартовом составе. Его средняя статистика — 25,5 очка, 5,4 подбора и 5,2 передачи.