Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это Майкл Джордан нашего поколения». Шакил О'Нил выделил игрока НБА

«Это Майкл Джордан нашего поколения». Шакил О'Нил выделил игрока НБА
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил высоко оценил прогресс атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, сравнив его с легендарным Майклом Джорданом.

«Перед вами Майкл Джордан нашего поколения», — написал О'Нил на своей странице в социальной сети и прикрепил фотографию Энтони Эдвардса.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» занимает второе место в таблице Западной конференции, одержав 30 побед в 43 матчах и уступая «Оклахома-Сити Тандер» лишь по дополнительным показателям.

22-летний Эдвардс принял участие в 40 матчах, во всех выйдя на площадку в стартовом составе. Его средняя статистика — 25,5 очка, 5,4 подбора и 5,2 передачи.

Материалы по теме
Ховард заявил, что «Орландо» должен вывести из обращения его номер, а не О'Нила
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android