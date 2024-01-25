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Бывший игрок «Пармы» и «Зенита» — второй лучший ассистент Евролиги в этом сезоне

Бывший игрок «Пармы» и «Зенита» — второй лучший ассистент Евролиги в этом сезоне
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По итогам 22 туров регулярного чемпионата Евролиги сразу девять игроков суммарно отдали 100 и более результативных передач.

Лидирует по этому показателю аргентинский разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо, на счету которого 149 результативных передач в текущем сезоне Евролиги. На втором месте располагается американский разыгрывающий «Басконии» Коди Миллер-Макинтайр, отдавший 140 передач в текущем сезоне.

Топ-5 игроков Евролиги после 22 туров сезона-2023/2024 по числу результативных передач:

1. Факундо Кампаццо («Реал» Мадрид) — 149 передач.
2. Коди Миллер-Макинтайр («Баскония») — 140 передач.
3. Пэрис Ли (АСВЕЛ) — 134 передачи.
4. Лоренцо Браун («Маккаби» Тель-Авив) — 128 передач.
5. Майк Джеймс («Монако») — 122 передач.

Напомним, Коди Миллер-Макинтайр представлял «Парму» в сезоне-2017/2018, затем подписал контракт с «Даллас Маверикс», но не смог закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации и вернулся в Россию, подписав контракт с «Зенитом», в составе которого провёл один сезон.

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