Бывший игрок «Пармы» и «Зенита» — второй лучший ассистент Евролиги в этом сезоне

По итогам 22 туров регулярного чемпионата Евролиги сразу девять игроков суммарно отдали 100 и более результативных передач.

Лидирует по этому показателю аргентинский разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо, на счету которого 149 результативных передач в текущем сезоне Евролиги. На втором месте располагается американский разыгрывающий «Басконии» Коди Миллер-Макинтайр, отдавший 140 передач в текущем сезоне.

Топ-5 игроков Евролиги после 22 туров сезона-2023/2024 по числу результативных передач:

1. Факундо Кампаццо («Реал» Мадрид) — 149 передач.

2. Коди Миллер-Макинтайр («Баскония») — 140 передач.

3. Пэрис Ли (АСВЕЛ) — 134 передачи.

4. Лоренцо Браун («Маккаби» Тель-Авив) — 128 передач.

5. Майк Джеймс («Монако») — 122 передач.

Напомним, Коди Миллер-Макинтайр представлял «Парму» в сезоне-2017/2018, затем подписал контракт с «Даллас Маверикс», но не смог закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации и вернулся в Россию, подписав контракт с «Зенитом», в составе которого провёл один сезон.

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