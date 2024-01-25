Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» после двух поражений обыграла «Вашингтон» и вышла в лидеры Запада

«Миннесота» после двух поражений обыграла «Вашингтон» и вышла в лидеры Запада
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января мск на площадке вашингтонской «Кэпитал Уан-арены» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Миннесота Тимбервулвз» победила на выезде «Вашингтон Уизардс» со счётом 118:107.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая половина игры прошла с переменным успехом — гости выиграли первую четверть с перевесом в шесть очков, но к большому перерыву «Уизардс» оказались впереди +2. Решающей стала третья четверть, которую «Тимбервулвз», отстав поначалу на пять очков, выиграли +14. В заключительном периоде гостям удалось удержать хозяев на безопасной дистанции.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), набравший 38 очков.

«Тимбервулвз» выиграли после двух поражений подряд и поднялись на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, опередив «Оклахома-Сити Тандер». Для «Вашингтона» этот проигрыш стал пятым кряду в регулярном чемпионате.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
107 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Вашингтон Уизардс: Авдия - 24, Кузма - 17, Багли III - 17, Гэффорд - 10, Шамет - 9, Пул - 7, Кисперт - 7, Джонс - 5, Кулибали - 4, Райт - 4, Болдуин Мл. - 3, Гилл, Джемисон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 38, Таунс - 27, Гобер - 19, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 6, Маклафлин - 5, Рид - 5, Андерсон - 3, Милтон - 2, Мур, Браун, Гарза
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android