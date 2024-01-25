«Миннесота» после двух поражений обыграла «Вашингтон» и вышла в лидеры Запада

В ночь с 24 на 25 января мск на площадке вашингтонской «Кэпитал Уан-арены» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Миннесота Тимбервулвз» победила на выезде «Вашингтон Уизардс» со счётом 118:107.

Первая половина игры прошла с переменным успехом — гости выиграли первую четверть с перевесом в шесть очков, но к большому перерыву «Уизардс» оказались впереди +2. Решающей стала третья четверть, которую «Тимбервулвз», отстав поначалу на пять очков, выиграли +14. В заключительном периоде гостям удалось удержать хозяев на безопасной дистанции.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), набравший 38 очков.

«Тимбервулвз» выиграли после двух поражений подряд и поднялись на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, опередив «Оклахома-Сити Тандер». Для «Вашингтона» этот проигрыш стал пятым кряду в регулярном чемпионате.