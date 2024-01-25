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Куминга — самый молодой игрок в истории НБА, который реализовал 100% бросков при 25+ очках

Куминга — самый молодой игрок в истории НБА, который реализовал 100% бросков при 25+ очках
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось заработать 25+ очков при 100% реализации бросков. В матче с «Атлантой Хоукс» (134:112) Куминга заработал 25 очков, реализовав 11 бросков из 11. Также на его счету девять подборов и две передачи.

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Все результаты игрового дня НБА 25 января

«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 107:118.
«Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:106.
«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз» — 96:105.
«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 126:116.
«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 131:137 ОТ.
«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» — 109:132.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 114:140.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс» — 134:112.

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