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Кидд: увольнение Гриффина из «Бакс» заставит всех остальных тренеров насторожиться

Кидд: увольнение Гриффина из «Бакс» заставит всех остальных тренеров насторожиться
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд дал комментарий по поводу увольнения Эдриана Гриффина с поста главного тренера «Милоуки Бакс».

«Этот шаг заставляет всех остальных тренеров насторожиться, поскольку их могут уволить даже с одним из лучших рекордов в лиге», — приводит слова Кидда Брэд Таунсенд из Dallas Morning News.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции после 44 матчей регулярного чемпионата. У команды 31 победа при 13 поражениях.

Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.

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