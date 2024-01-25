Кидд: увольнение Гриффина из «Бакс» заставит всех остальных тренеров насторожиться

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд дал комментарий по поводу увольнения Эдриана Гриффина с поста главного тренера «Милоуки Бакс».

«Этот шаг заставляет всех остальных тренеров насторожиться, поскольку их могут уволить даже с одним из лучших рекордов в лиге», — приводит слова Кидда Брэд Таунсенд из Dallas Morning News.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции после 44 матчей регулярного чемпионата. У команды 31 победа при 13 поражениях.

Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.