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«Уорриорз» провели 500-й домашний матч подряд, к которому были распроданы все билеты

«Уорриорз» провели 500-й домашний матч подряд, к которому были распроданы все билеты
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Команда «Голден Стэйт Уорриорз» зарегистрировала 500-й домашний матч подряд, к которому были распроданы все билеты.

Сегодняшний матч в «Чейз Центре» с «Атлантой Хоукс» посетило 18 064 зрителя. Эта серия началась 18 декабря 2012 года в матче с тогдашним клубом «Нью-Орлеан Хорнетс» и является шестой по продолжительности в истории НБА.

В эту серию, включающую домашние матчи регулярного чемпионата и постсезона, не входят матчи сезона НБА — 2020/2021 из-за ограниченной вместимости (все билеты до заявленной вместимости были проданы).

За время серии «Уорриорз» добились домашнего рекорда 372-128, установив также рекорд по продолжительности побед подряд: 54 (с 31 января 2015 года по 29 марта 2016 года).

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