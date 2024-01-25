Болельщика «Финикса» выгнали со стадиона за оскорбления в адрес Дончича

Болельщика «Финикс Санз» выгнали со стадиона после того, как он на протяжении всего матча выкрикивал оскорбительные высказывания в адрес лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

В частности, фанат сказал: «Лука, ты уставший. Начни пользоваться беговой дорожкой». После этого Дончич попросил, чтобы по отношению к болельщику были применены меры.

«Он матерился на меня всю первую половину встречи. Сначала я игнорировал это, потому что болельщиков не надо удалять, ведь они заплатили за билеты. Но в какой-то момент мне надоело это слушать», — сказал Дончич после матча.

Сама встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 132:109.

«Даллас» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 24 победы при 20 поражениях.