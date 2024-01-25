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«Вашингтон» отправил главного тренера команды на должность консультанта

«Вашингтон» отправил главного тренера команды на должность консультанта
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс» отправила главного тренера команды
Уэса Анселда на должность консультанта. Об этом сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

«В заявлении команды говорится, что «Уизардс» перевели Уэса Анселда-младшего на должность консультанта в офисе, а сегодня назовут временного тренера и будут искать ему замену в межсезонье», — написал Войнаровски.

«Вашингтон» сегодня, 25 января, уступил в домашнем матче «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 107:118.

После 43 игр регулярного чемпионата «Уизардс» идут на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе всего семь побед при 36 поражениях. Ниже «Вашингтона» располагается только «Детройт Пистонс» (5-39).

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