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Лука Дончич объяснил, почему из-за него выгнали фаната «Финикса» с матча НБА

Лука Дончич объяснил, почему из-за него выгнали фаната «Финикса» с матча НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о ситуации, из-за которой фаната «Финикс Санз» выгнали с очного матча команд в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Я бы никогда не выгнал болельщика. Они платят за билеты. Но с меня было довольно сегодня – то, как он проклинал меня всю первую половину. Я немного разочарован (этой ситуацией)», – сказал Лука Дончич на пресс-конференции после матча с «Финиксом».

Отметим, что фанат призывал Дончича пойти в спортзал и немного похудеть на беговой дорожке, добавив к этом слова «ты устал». Лука сперва терпел выкрики зрителя, но затем попросил охрану вывести человека с трибун.

«Даллас» на домашнем паркете уступил «Финиксу» со счётом 109:132. Клуб из Техаса проиграл во втором матче кряду в регулярном чемпионате НБА и на данный момент идёт с соотношением побед и поражений – 24-20.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 132
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Хардуэй-младший - 17, Харди - 11, Лайвли - 8, Уильямс - 8, Грин - 8, Экзам - 6, Джонс - 6, Холмс - 4, Лоусон - 3, Уильямс - 2, Клебер - 2, Проспер, Карри, Моррис
Финикс Санз: Букер - 46, Бил - 20, Аллен - 15, Дюрант - 12, Бэйтс-Диоп - 11, Нуркич - 8, Окоги - 6, Гудвин - 6, Мету - 2, Ойбанкс - 2, Ватанабэ - 2, Литтл - 2
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