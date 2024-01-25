Лука Дончич объяснил, почему из-за него выгнали фаната «Финикса» с матча НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о ситуации, из-за которой фаната «Финикс Санз» выгнали с очного матча команд в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я бы никогда не выгнал болельщика. Они платят за билеты. Но с меня было довольно сегодня – то, как он проклинал меня всю первую половину. Я немного разочарован (этой ситуацией)», – сказал Лука Дончич на пресс-конференции после матча с «Финиксом».

Отметим, что фанат призывал Дончича пойти в спортзал и немного похудеть на беговой дорожке, добавив к этом слова «ты устал». Лука сперва терпел выкрики зрителя, но затем попросил охрану вывести человека с трибун.

«Даллас» на домашнем паркете уступил «Финиксу» со счётом 109:132. Клуб из Техаса проиграл во втором матче кряду в регулярном чемпионате НБА и на данный момент идёт с соотношением побед и поражений – 24-20.