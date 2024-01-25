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Стало известно, кто сменит Анселда на посту тренера «Вашингтон Уизардс»

Стало известно, кто сменит Анселда на посту тренера «Вашингтон Уизардс»
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Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» объявил имя временно исполняющего обязанности тренера команды в Национальной баскетбольной ассоциации. Им стал Брайан Киф, который являлся помощником бывшего главного тренера Уэса Анселда. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Эдриан Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Анселд в дальнейшем продолжит работать на консультантом в клубе.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» в домашнем матче уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 107:118.

После 43 игр регулярного чемпионата «Уизардс» идут на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе всего семь побед при 36 поражениях. Ниже «Вашингтона» располагается только «Детройт Пистонс» (5-39).

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