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«Зенит» разгромил «Руну» в регулярном чемпионате Единой лиги

«Зенит» разгромил «Руну» в регулярном чемпионате Единой лиги
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Сегодня, 25 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московская «Руна»». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 93:62.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева с первых минут встречи выглядели ярче и обыграли соперника из Москвы с солидным преимуществом – 28:17. Второй игровой отрезок проходил в равной борьбе между командами, от чего никто из них не сумел выйти вперёд по счёту – 20:20. Итоговый результат первой половины – 48:37 в пользу «Зенита».

Подопечные Хавьера Паскуаля вышли после перерыва очень заряженными и буквально разгромили «Руну» со счётом 29:10. В заключительной четверти команды сбавили обороты, так как «Зенит» уже вёл с огромным преимуществом. Четвёртую десятиминутку забрали сине-бело-голубые с результатом 16:15.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 62
Руна
Москва
Зенит: Карасёв - 16, Курич - 15, Дублевич - 10, Фрейзер - 9, Морман - 9, Хантер - 8, Эртель - 7, Клименко - 6, Герасимов - 5, Захаров - 4, Жбанов - 4, Зубков
Руна: Попов - 16, Янг - 10, Походяев - 9, Морган - 8, Иванович - 8, Раданов - 6, Тайус - 4, Сопин - 1, Хилл, Комиссаров, Савин, Жмако
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