«Зенит» разгромил «Руну» в регулярном чемпионате Единой лиги

Сегодня, 25 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московская «Руна»». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 93:62.

Хозяева с первых минут встречи выглядели ярче и обыграли соперника из Москвы с солидным преимуществом – 28:17. Второй игровой отрезок проходил в равной борьбе между командами, от чего никто из них не сумел выйти вперёд по счёту – 20:20. Итоговый результат первой половины – 48:37 в пользу «Зенита».

Подопечные Хавьера Паскуаля вышли после перерыва очень заряженными и буквально разгромили «Руну» со счётом 29:10. В заключительной четверти команды сбавили обороты, так как «Зенит» уже вёл с огромным преимуществом. Четвёртую десятиминутку забрали сине-бело-голубые с результатом 16:15.