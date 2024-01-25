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Яннис Адетокунбо прокомментировал увольнение Эдриана Гриффина из «Милуоки»

Яннис Адетокунбо прокомментировал увольнение Эдриана Гриффина из «Милуоки»
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался об увольнении с поста главного тренера команды Эдриана Гриффина.

«Я люблю его. Я пригласил его на свою свадьбу, разговаривал с ним, и он тренировал меня. Мы справились очень, очень хорошо», – сказал Яннис Адетокунбо на пресс-конференции.

Напомним, Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции после 44 матчей регулярного чемпионата. У команды 31 победа при 13 поражениях.

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