Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хавьер Паскуаль рассказал, как «Зениту» удалось разгромить «Руну»

Хавьер Паскуаль рассказал, как «Зениту» удалось разгромить «Руну»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской «Руной».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Сегодня был хороший матч, мы постарались серьёзно играть с самого начала. Думаю, что и в защите, и в нападении мы были на более-менее хорошем уровне по ходу всего матча. Первый отрыв мы создали в середине второй четверти, затем “Руна” частично вернулась, но в третьей четверти мы смогли убежать от соперника и рассчитывали силы, начали думать об игре в воскресенье в Нижнем Новгороде, которая будет очень непростой», – приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

Напомним, «Зенит» на домашнем паркете обыграл «Руну» со счётом 93:62. На данный момент подопечные Хавьера Паскуаля занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги. Клуб из Санкт-Петербурга победил в 17 матчах при 7 поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 62
Руна
Москва
Зенит: Карасёв - 16, Курич - 15, Дублевич - 10, Фрейзер - 9, Морман - 9, Хантер - 8, Эртель - 7, Клименко - 6, Герасимов - 5, Захаров - 4, Жбанов - 4, Зубков
Руна: Попов - 16, Янг - 10, Походяев - 9, Морган - 8, Иванович - 8, Раданов - 6, Тайус - 4, Сопин - 1, Хилл, Комиссаров, Савин, Жмако
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android