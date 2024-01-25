Хавьер Паскуаль рассказал, как «Зениту» удалось разгромить «Руну»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской «Руной».

«Сегодня был хороший матч, мы постарались серьёзно играть с самого начала. Думаю, что и в защите, и в нападении мы были на более-менее хорошем уровне по ходу всего матча. Первый отрыв мы создали в середине второй четверти, затем “Руна” частично вернулась, но в третьей четверти мы смогли убежать от соперника и рассчитывали силы, начали думать об игре в воскресенье в Нижнем Новгороде, которая будет очень непростой», – приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

Напомним, «Зенит» на домашнем паркете обыграл «Руну» со счётом 93:62. На данный момент подопечные Хавьера Паскуаля занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги. Клуб из Санкт-Петербурга победил в 17 матчах при 7 поражениях.