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«Детройт» интересовался лидером «Чикаго»

«Детройт» интересовался лидером «Чикаго»
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Баскетбольный клуб «Детройт Пистонс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации, обсуждал варианты обмена атакующего защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «быки» хотели получить форварда «Пистонс» Бояна Богдановича и одного из молодых игроков клуба – Кейда Каннингема, Осара Томпсона, Джейдена Айви или Джейлена Дюрена.

Отмечается, что руководство «Детройта» посчитало, что цена, которую запрашивали «Буллз» является завышенной за Лавина.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что за Лавином пристально следят «Лос-Анджелес Лейкерс».

На данный момент «Детройт» занимает последнее место в Восточной конференции с пятью победами в 44 матчах регулярного чемпионата НБА.

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