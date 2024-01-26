«Детройт» интересовался лидером «Чикаго»

Баскетбольный клуб «Детройт Пистонс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации, обсуждал варианты обмена атакующего защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «быки» хотели получить форварда «Пистонс» Бояна Богдановича и одного из молодых игроков клуба – Кейда Каннингема, Осара Томпсона, Джейдена Айви или Джейлена Дюрена.

Отмечается, что руководство «Детройта» посчитало, что цена, которую запрашивали «Буллз» является завышенной за Лавина.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что за Лавином пристально следят «Лос-Анджелес Лейкерс».

На данный момент «Детройт» занимает последнее место в Восточной конференции с пятью победами в 44 матчах регулярного чемпионата НБА.