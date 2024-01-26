«Они погорячились». Гомельский не поддержал решение «Милуоки» уволить Гриффина

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал решение руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» уволить главного тренера команды Эдриана Гриффина и назначить на этот пост Дока Риверса.

«Мне кажется, что владелец и генеральный менеджер «Милуоки Бакс» погорячились. Уволить тренера команды, которая идёт на втором месте в своей конференции, играет уверенно и надёжно — явно, что решение принято под впечатлением от поражения от «Оклахомы» на домашнем паркете», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.