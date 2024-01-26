Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Жальгирис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ФК «Милан» почтил память Коби Брайанта в годовщину его гибели

ФК «Милан» почтил память Коби Брайанта в годовщину его гибели
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский футбольный клуб «Милан» опубликовал в своих социальных сетях пост в честь годовщины смерти легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.

«Коби всегда с нами, мы скучаем по тебе», — гласит пост в социальной сети Х (ранее Twitter), к которому прикреплена фотография легендарного баскетболиста.

Коби Брайант неоднократно признавался в своей любви к футбольному клубу «Милан» и считал себя его фанатом.

Брайант выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, дважды признавался MVP финала, а также стал самым ценным игроком сезона в 2008 году. В составе сборной США Коби завоевал две золотых медали Олимпийских игр.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.

Материалы по теме
Аренас: Коби Брайант был обычным человеком, но сражался на равных с богами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android