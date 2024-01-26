Зоран Лукич заявил, что сборная России выступит на Играх дружбы основным составом

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич раскрыл планы команды на ближайший год.

«Будут ли товарищеские матчи в рамках февральского сбора? Мы ведём переговоры. Больше пока ничего не могу сказать. При этом команда не будет выезжать за границу, точно останемся в России.

Сборная к чему-то готовится? Конечно. Мы сыграем на Играх дружбы в сентябре. Начнём подготовку в августе. Так что в феврале будет очень полезный сбор. Вы видели, что мы опубликовали список из 24 фамилий. Да, в нём нет опытных игроков вроде Астапковича. Но есть ребята, которых мы ещё не видели в тренировочном процессе: Попов, Савин, Петенёв… Продуктивно поработаем.

На Играх дружбы сыграет не молодёжная команда? Нет-нет-нет! Национальная сборная. И я не исключаю, что мы возьмём и пару опытных игроков. Того же Астапковича, если у Антона не будет проблем со здоровьем», — приводит слова Лукича «Спорт-экспресс».