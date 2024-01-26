«Астана» подписала контракт с американским форвардом из чемпионата Словении

Пресс-служба казахстанского баскетбольного клуба «Астана» объявила о подписании контракта с 26-летним американским форвардом Джорданом Скиппер-Брауном, начинавшим текущий сезон в чемпионате Словении. Срок соглашения между игроком и клубом не раскрывается.

«Астана» подписала контракт с форвардом Джорданом Скиппер-Брауном.

Его последним клубом был словенский «Хопси», где он набирал 15,4 очка, совершал 9,7 подбора и отдавал 4,3 результативной передачи в среднем за игру в национальном чемпионате.

Рады приветствовать Джордана в наших рядах!» — говорится в сообщении казахстанского клуба.

В текущем сезоне Единой лиги «Астана» одержала 10 побед в 24 матчах регулярного чемпионата и занимает 10-е место в таблице турнира.