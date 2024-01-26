Единая лига отстранила от работы комментатора матча ЦСКА — «Пари НН»

Генеральный продюсер телеканала «Старт», являющегося партнёром Единой лиги ВТБ, Владимир Широков сообщил об отстранении от работы комментатора Виктора Шестопалова после матча регулярного чемпионата между московским ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» (104:96, ОТ).

«Телеканал «Старт» и Единая лига ежегодно прилагают много усилий, чтобы болельщики и телезрители могли насладиться баскетбольными матчами и испытать весь спектр эмоций вместе с профессиональными комментаторами. В игре ЦСКА — «Пари НН» комментатор проявил непрофессионализм и не следовал нашему главному правилу — оставаться нейтральным и не высказывать симпатии к одной из команд. Будет проведена соответствующая работа, чтобы матчи с подобной развязкой оставались в памяти болельщиков Единой лиги как яркое и запоминающееся событие», — приводит слова Широкова «Спорт-экспресс».

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин раскритиковал Виктора Шестопалова за его реакцию на попадание Каспера Уэйра в концовке игры.