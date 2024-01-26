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Аренас объяснил, почему нельзя сравнивать между собой Вембаньяму и Холмгрена

Аренас объяснил, почему нельзя сравнивать между собой Вембаньяму и Холмгрена
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о том, почему несправедливо сравнивать между собой двух главных претендентов на награду лучшему новичку сезона центровых Чета Холмгрена («Оклахома-Сити Тандер) и Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио Спёрс»).

«Мы видим, как выглядит Чет Холмгрен в 21 год, и представьте, как, чёрт возьми, Виктор Вембаньяма будет выглядеть, когда ему исполнится 21. Совершенно неправильно сравнивать их, мы ставим их в один ряд, только потому что они оба новички», — приводит слова Аренаса Clutchpoints.

Напомним, 20-летний Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года. 21-летний Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте 2022 года, но полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы, поэтому до сих пор имеет статус новичка.

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