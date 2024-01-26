Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Жальгирис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Велимир Перасович: «Автодор» способен любого из лидеров Единой лиги

Велимир Перасович: «Автодор» способен любого из лидеров Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящей игре с саратовским «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Сегодня “Автодор” – практически другая команда. Они подписали трёх новичков, каждый из которых имеет отличный атакующий потенциал. Отмечу, что саратовцы представляли угрозу ещё на старте сезона, но сейчас стали более серьёзной силой. Думаю, наш соперник способен одержать победу над любой из лидирующих команд чемпионата, что не станет сенсацией», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС проведёт последний домашний матч в первом этапе регулярного чемпионата Единой лиги с «Автодором». Игра намечена на 27 января и состоится в 18:30 мск.

На данный момент клуб из Казани занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги с 18 победами при шести поражениях. «Автодор» расположился на 11-й строчке с девятью победами при 15 поражениях.

Купить билет на матч можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 января 2024, суббота. 18:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android