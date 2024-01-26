Велимир Перасович: «Автодор» способен любого из лидеров Единой лиги

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящей игре с саратовским «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сегодня “Автодор” – практически другая команда. Они подписали трёх новичков, каждый из которых имеет отличный атакующий потенциал. Отмечу, что саратовцы представляли угрозу ещё на старте сезона, но сейчас стали более серьёзной силой. Думаю, наш соперник способен одержать победу над любой из лидирующих команд чемпионата, что не станет сенсацией», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС проведёт последний домашний матч в первом этапе регулярного чемпионата Единой лиги с «Автодором». Игра намечена на 27 января и состоится в 18:30 мск.

На данный момент клуб из Казани занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги с 18 победами при шести поражениях. «Автодор» расположился на 11-й строчке с девятью победами при 15 поражениях.

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