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Воронов: МБА будет делать всё, чтобы оказаться в плей-офф

Воронов: МБА будет делать всё, чтобы оказаться в плей-офф
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Защитник московского МБА Евгений Воронов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который пройдёт завтра, 27 января.

«Нам предстоит встреча с лидером – этим всё сказано. У ЦСКА отличный состав, максимально сбалансированный, поэтому не думаю, что на армейцев повлияет овертайм с «Нижним» в предыдущей встрече, они подойдут к игре в полной готовности. Что касается нас, то все понимают, что на втором этапе нам предстоит побороться за место в плей-ин, но я уверен: сбрасывать нас со счетов очень рано. Новая формула турнира позволяет даже команде с 10-го места попасть в плей-офф, и мы будем делать всё, чтобы оказаться в итоге в числе сильнейших. Всё максимально просто – пока есть математические шансы, ты должен биться. У нас есть все возможности, чтобы на втором этапе выступить хорошо», — приводит слова Воронова пресс-служба МБА.

На данный момент МБА занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, победив в 33,3% матчей.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 января 2024, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
62 : 85
УНИКС
Казань
МБА: Минченко - 13, Лопатин - 13, Трушкин - 10, Касаткин - 9, Хоменко - 8, Воронов - 4, Якушин - 2, Коновалов - 2, Голдырев - 1, Исмаилов, Барашков, Личутин
УНИКС: Рейнольдс - 19, Найт - 13, Бако - 12, Грин - 11, Д. Кулагин - 8, Лабери - 8, Димитриевич - 7, Одиноков - 3, Зайцев - 2, Стуленков - 2, Тихоненко, Колесников
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