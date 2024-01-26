Воронов: МБА будет делать всё, чтобы оказаться в плей-офф

Защитник московского МБА Евгений Воронов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который пройдёт завтра, 27 января.

«Нам предстоит встреча с лидером – этим всё сказано. У ЦСКА отличный состав, максимально сбалансированный, поэтому не думаю, что на армейцев повлияет овертайм с «Нижним» в предыдущей встрече, они подойдут к игре в полной готовности. Что касается нас, то все понимают, что на втором этапе нам предстоит побороться за место в плей-ин, но я уверен: сбрасывать нас со счетов очень рано. Новая формула турнира позволяет даже команде с 10-го места попасть в плей-офф, и мы будем делать всё, чтобы оказаться в итоге в числе сильнейших. Всё максимально просто – пока есть математические шансы, ты должен биться. У нас есть все возможности, чтобы на втором этапе выступить хорошо», — приводит слова Воронова пресс-служба МБА.

На данный момент МБА занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, победив в 33,3% матчей.