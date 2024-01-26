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Обозреватель «Голден Стэйт»: Клэй Томпсон уверен, что заслуживает большие деньги

Обозреватель «Голден Стэйт»: Клэй Томпсон уверен, что заслуживает большие деньги
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Обозреватель «Голден Стэйт Уорриорз» Энтони Слэйтер рассказал, что атакующий защитник команды Клэй Томпсон до сих пор себя считает одним из лучших игроков в НБА.

«Клэй Томпсон по-прежнему считает себя игроком элитного уровня как снайпер, так и бомбардир, который может обороняться против более крупных парней. Игра в обороне против более низких игроков испарилась, потому что он уже не успевает за ними «на ногах» после всех пережитых травм.

Но он по-прежнему уверен, что заслуживает большие деньги и организация должна ценить его соответствующе», – сказал Энтони Слэйтер в подкасте HoopsHype.

Действующий контракт Томпсона с командой истекает в конце текущего сезона. Клэй Томпсон провёл всю свою карьеру начиная с 2011 года в составе «Голден Стэйт» и четыре раза становился с командой чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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