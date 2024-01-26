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«Ты никогда не будешь один». Леброн Джеймс – об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

«Ты никогда не будешь один». Леброн Джеймс – об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу, который сегодня объявил, что уйдёт из клуба после завершения сезона.

«Спасибо тебе за всё и даже больше. Ты один из лучших тренеров, и ты никогда не будешь забыт, а что более важно, ты никогда не будешь один. «Красные» будут скучать по тебе», – написал Леброн Джеймс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Отметим, что Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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