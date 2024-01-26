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Стал известен самый полезный игрок НБА за последний месяц

Стал известен самый полезный игрок НБА за последний месяц
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Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби стал самым полезным игроком Национальной баскетбольной ассоциации после Рождества, то есть в период с 25 декабря по 26 января.

Отметим, что Ануноби за этот период имеет показатель «плюс-минус» в «+267». Игрок «Нью-Йорка» имеет огромный отрыв по этому показателю от второго места, на котором находится тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс – «+178».

Напомним, «Нью-Йорк» обменял форварда Ар Джея Барретта, разыгрывающего Иммануэля Куикли и пик во втором раунде драфта в «Торонто Рэпторс» на лёгкого форварда О Джи Ануноби, разыгрывающего Малачи Флинна и тяжёлого форварда Прешеса Ачиуву.

На данный момент «Нью-Йорк» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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