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«Милан» во второй раз в сезоне Евролиги победил «Барселону»

«Милан» во второй раз в сезоне Евролиги победил «Барселону»
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26 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между итальянским клубом «Олимпия Милан» и каталонской «Барселоной». Команды встретились в рамках 23-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой хозяев паркета со счётом 74:70.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

«Барселона» очень неудачно стартовала в выездном матче – сперва каталонский клуб проиграл первую четверть со счётом 12:23, а затем во второй не смог исправиться, уступив с результатом 16:24. Итог первой половины – 47:28 в пользу «Милана».

После перерыва каталонцы вышли совсем другой командой. Подопечные Рохера Гримау обыграли соперника в третьей четверти с большим преимуществом – 21:10. В заключительном игровом отрезке «Барселона» отдала буквально все силы, но хватило их лишь на то, чтобы сократить отставание на четыре очка – 21:17.

Отметим, что ранее «Милан» на выезде обыграл каталонский клуб со счётом 90:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
26 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
74 : 70
Барселона
Барселона, Испания
Олимпия Милан: Ло, Макгрудер, Пойтресс, Бортолани, Мелли, Напьер, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Хайнс, Фойгтман
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
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