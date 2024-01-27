Дончич установил уникальное достижение среди игроков Матча всех звёзд

24-летний словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал шестым игроком в истории НБА, который сыграет в пятом Матче всех звёзд среди игроков не старше 25 лет. Об этом сообщает CBS News.

По информации источника, Дончич присоединился к таким игрокам, как Леброн Джеймс, Коби Брайант, Шакил О'Нил, Айзея Томас и Энтони Дэвис, как единственные игроки, попавшие пять раз на Матч всех звёзд до своего 25-летия.

Отметим, Лука Дончич попал в состав Западной конференции. Также в его команде с первых минут встречу начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и капитан команды форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Напомним, процент влияния на итоги выглядит следующим образом: болельщики — 50%, игроки — 25%, представители СМИ — 25%. Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус».

Материалы по теме Определены стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА

Дончич подарил игрокам и тренерам «Далласа» электровелосипеды: