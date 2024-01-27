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73 очка Дончича принесли «Далласу» победу над «Атлантой»

73 очка Дончича принесли «Далласу» победу над «Атлантой»
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В ночь с 26 на 27 января мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Атланта Хоукс» уступили «Даллас Маверикс» со счётом 143:148.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

В первой половине матча соперники не смогли оторваться друг от друга в счёте: максимальный отрыв «Атланты» составил шесть очков, «Далласа» — восемь, а к большому перерыву на табло было равенство 66:66. В третьей четверти гости убегали вперёд до +11, но к её завершению преимущество «Маверикс» составило шесть очков. В заключительном периоде «Хоукс» удалось подобраться ближе, но итоговая победа осталась за «Далласом» с перевесом +5.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), набравший 73 очка.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
143 : 148
Даллас Маверикс
Даллас
Атланта Хоукс: Янг - 30, Джонсон - 25, Богданович - 24, Мюррей - 22, Бей - 16, Капела - 10, Оконгву - 8, Мэтьюз - 8, Форрест, Ланди, Миллз, Гриффин, Мэттьюз
Даллас Маверикс: Дончич - 73, Грин - 21, Хардуэй-младший - 13, Экзам - 9, Лайвли - 9, Уильямс - 9, Харди - 8, Холмс - 4, Джонс - 2, Лоусон, Уильямс, Карри, Моррис
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