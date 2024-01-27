73 очка Дончича принесли «Далласу» победу над «Атлантой»

В ночь с 26 на 27 января мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Атланта Хоукс» уступили «Даллас Маверикс» со счётом 143:148.

В первой половине матча соперники не смогли оторваться друг от друга в счёте: максимальный отрыв «Атланты» составил шесть очков, «Далласа» — восемь, а к большому перерыву на табло было равенство 66:66. В третьей четверти гости убегали вперёд до +11, но к её завершению преимущество «Маверикс» составило шесть очков. В заключительном периоде «Хоукс» удалось подобраться ближе, но итоговая победа осталась за «Далласом» с перевесом +5.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), набравший 73 очка.