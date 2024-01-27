Лука Дончич побил личный рекорд по очкам в матче регулярного чемпионата НБА

В ночь с 26 на 27 января мск в Атланте завершился матч регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» и «Даллас Маверикс». Игра закончилась со счётом 143:148, форвард гостей Лука Дончич набрал 73 очка.

Тем самым Дончич установил новый личный рекорд по набранным очкам в матче регулярного чемпионата, превысив прежний лучший результат в карьере на 13 очков. Ранее максимальным достижением игрока были 60 очков, набранные 27 декабря 2022 года во встрече с «Нью-Йорк Никс».

Также в топ-3 личных результатов Дончича входят 53 очка против «Детройт Пистонс» 30 января 2023 года. Ещё дважды ему удавалось уходить за отметку в 50 очков, набрав 51, также в двух матчах регулярного первенства Лука выбивал ровно «полтинник».